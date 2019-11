Cité antique de Tyr : des Français à la rescousse des ruines

À 80 km au sud de Beyrouth, la cité antique de Tyr recèle des trésors classés au patrimoine mondial de l'Unesco. La ville a été fondée il y a 2 700 ans. Elle est longtemps tombée dans l'oubli. Pourtant, ses ruines n'ont rien à envier à celles de Rome ou Palmyr. Des équipes d'archéologues français se passionnent pour ces vestiges romains et phéniciens qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.