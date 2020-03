Cité de la Rouvière à Marseille : 8 000 habitants en confinement

Si certains résidents de la cité respectent à la lettre le confinement, d'autres poursuivent leur vie presque normalement. Malgré la menace du virus, parents et enfants investissent le vaste parc arboré. Dans la galerie marchande de la Rouvière, même affluence. Beaucoup de personnes âgées se pressent pour faire leur course, sans masques ni gants, l'air presque insouciant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.