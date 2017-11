Citoyenneté à l'école : les élèves s'engagent

Depuis la rentrée, un collège de Nice, classé en zone d'éducation prioritaire renforcée, a lancé un nouveau concept : la classe citoyenne. Les élèves suivent désormais chaque semaine des cours dispensés par des pompiers, des policiers ou des militaires. Depuis trois ans, cette expérience menée dans trois collèges des Alpes-Maritimes a conduit à une baisse des incivilités et une amélioration des résultats scolaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.