Civils à Gaza : quelle information avant les bombardements ?

Depuis la fin de la trêve, les bombardements ont repris à Gaza, comme à Khan Younès, au sud. Les Gazaouis évacuent au rythme des frappes et des alertes envoyées par l'armée israélienne à la population, notamment par des tracts largués depuis le ciel. Avec cette nouveauté, il y a un QR code. Ce QR code ouvre l'accès à une carte modélisée par Israël. On y voit l'enclave palestinienne divisée en centaines de secteurs numérotés. Ces dernières heures, des tracts ont été envoyés, par exemple, sur les secteurs aux alentours de Khan Younès pour dire aux habitants d'évacuer vers Rafah. Pressée par la communauté internationale qui demande à Israël de limiter les pertes civiles, Tsahal assure mettre en place différents outils pour tenter d'y parvenir. "Le but de Tsahal est d'éviter qu'il y ait des civils pris dans les combats", affirme Olivier Rafowicz, porte-parole de l'armée israélienne. Mais depuis le 7 octobre, des Gazaouis ont dû fuir leur maison sans téléphone portable. Au total, deux tiers des deux millions d'habitants de l'enclave ont déjà été déplacés. TF1 | Reportage J. Quancard, L. Boudoul, F. Amzel