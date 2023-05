Judo : la leçon de courage de Clarisse Agbégnénou

Clarisse Agbégnénou signe sa victoire, non pas d'un V, mais d'un A, celui d'Athéna, sa fille de dix mois présente dans les tribunes. Elle affiche le sourire d'une femme comblée. La Française l'avait promis et elle l'a fait. Elle retrouve son titre de championne du monde quelques mois seulement après la fin de sa grossesse. "J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. J'ai beaucoup pleuré aussi ( ), je disais à ma fille depuis toutes ces journées que j'allais lui ramener la médaille et que j'allais lui mettre autour du cou. Et là, je peux le faire", a-t-elle réagi au micro de la chaîne L'Équipe, à la sortie du tatami. La clé de cette victoire, elle la trouve dans les derniers instants de son combat. Un waza-ari et une immobilisation au sol ont fini par contrer son adversaire. Clarisse Agbégnénou décroche l'or mondial pour la sixième fois et vise maintenant les Jeux olympiques de Paris 2024. TF1 | Reportage A. Basar, C. Aguilar