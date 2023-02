Clarisse Crémer : privée de Vendée Globe pour cause de maternité

Son sourire et sa joie de vivre seule à bord de son bateau avaient illuminé le dernier Vendée Globe. Ses vidéos avaient amusé, ému et touché des millions de Français pendant près de quatre mois. Et à l'arrivée, Clarisse Crémer se classe douzième sur 33 concurrents et première femme. Elle rêvait de participer à nouveau à cette aventure. Mais elle vient d'apprendre que ce ne sera pas possible parce qu'elle a accouché d'une petite fille en novembre dernier. Elle pensait avoir le temps de se préparer au départ de la prochaine édition en novembre 2024. Mais elle découvre que son sponsor envisage de confier le bateau à quelqu'un d'autre. En cause, le nouveau règlement du Vendée Globe. Auparavant, tous les navigateurs qui ont achevé la course sont automatiquement admis pour l'édition suivante. Cette fois, chaque marin doit se qualifier. C'est que Clarisse n'a pu faire en raison de sa grossesse. Pour les organisateurs, le processus de qualification est légitime pour une épreuve aussi prestigieuse. Ils affirment ne pas pouvoir changer les règles de qualification publiées, il y a près de trois an. TF1 | Reportage J. P. Feret