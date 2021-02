Clarisse Crémer, un premier Vendée Globe et un record

Ovation dans le chenal des Sables-d'Olonne. Après 87 jours, seule autour de la planète, Clarisse Crémer a bouclé le plus grand défi de son existence. "C'est d'abord un gros soulagement parce qu'on est stressé jusqu'au bout en fait", s'exprime-t-elle. Et quand dans l'effervescence de l'arrivée, on lui parle d'exploit, elle répond : "Je ne sais pas moi, j'ai juste vécu sur un bateau pendant trois mois...". Pendant ce Vendée Globe, la skippeuse "Banque Populaire X" est passée par tous les états et a filmé avec humour et partagé avec franchise son aventure. "Ça fait quelques jours que je commence tout juste à me dire que je suis partie pour le Vendée Globe et accepter que je ne maîtrise rien", confie la jeune femme dans une vidéo réalisée en pleine mer. Clarisse n'est pas née en Bretagne, mais à Paris. Elle n'a pas grandi en bord de mer, mais en banlieue et prit le départ de ce Vendée Globe cinq ans seulement après sa première transat. Alors pour elle, tout est nouveau. Au cours de cette aventure, la skippeuse a vécu de bons moments. Mais d'autres furent plus périlleux : des vagues de dix mètres de hauteur, des tempêtes... Il y eut aussi quelques moments de découragement, comme le jour où elle dut monter en haut de son mât.