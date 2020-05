Classement des départements : la réaction des Français

Une carte départementale provisoire sera mise à jour quotidiennement jusqu'au jeudi 7 mai. C'est à cette date que chaque département sera définitivement fixé sur sa couleur. À ce jour, 36 départements sont classés verts, 35 rouges et 30 oranges. Comment les habitants dans ces trois cas de figure ont-ils réagi ? Illustrations à Mulhouse, au Calvados et à Crépy-en-Valois, la première zone qui a été touchée dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.