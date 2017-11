C’était une promesse d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle et elle a été expérimentée dans 2500 écoles placées en réseaux d’éducation prioritaire. Les classes de CP à 12 élèves sont expérimentées depuis septembre. Pour les enseignants, cette mesure apporte du confort à l’exercice de leur profession et pour les élèves, cela permet de se sentir plus à l’aise.