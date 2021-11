Classes fermées : la galère pour les parents et les entreprises

Depuis lundi, Gustave et sa mère sont contraints de partager le même bureau à la maison. Un élève de sa classe a eu le Covid. Gustave s'est donc fait tester et il est négatif. Mais il doit rester à la maison pendant 7 jours, car sa classe a fermé. “Mon mari était en réunion et dans l'impossibilité de se libérer. Pour ma part, c'était plus possible. J'ai pris mon ordinateur et je suis rentrée ici”. Une collocation un peu difficile entre télétravail imposé et devoirs à la maison. “Il faut faire le suivi, parce qu’à 9 ans, on n'a pas toujours la capacité à être resté concentré et autonome”. En une semaine, le nombre de classes fermées est passé de plus de 4 000 à 6 000, essentiellement en primaire. Cela représente 1% des classes en France, mais potentiellement des dizaines de milliers de parents bloqués. S'ils ne peuvent pas télétravailler, l'un des deux peut se mettre en arrêt le temps de l'isolement, à condition que l'enfant ait moins de 16 ans. “Quand les deux parents travaillent, c'est sûr que c'est compliqué”. Cette semaine, trois classes ont fermé coup sur coup dans cette école primaire à Caen. L’Académie y a organisé ce matin un dépistage massif. Plus on teste et plus on comptabilise de cas. “On a eu 700 élèves, on va peut-être trouver 7 ou 8 positifs. Ce qui engendrera la fermeture de classes. Pour le Pr Robert Cohen, pédiatre infectiologue, la situation épidémique ne justifie pas un protocole aussi strict. “Autant on est favorable à la fermeture d'une classe dès qu'on trouve 2 ou 3 cas, ça prouve qu'il y a une circulation. Autant que sur un cas, c'est exagéré et probablement ça aboutit à des fermetures inutiles de classe”. Les collégiens et lycéens cas contacts et vaccinés doivent en revanche revenir en cours dès qu'ils sont testés négatifs. TF1 | Rportage J. Devambez, A. Vieira, X. Thoby, M. Lemesle, A. Pocry, D. Sitbon, E. Duboscq, S. Chartier