Des classes "passerelles" pour les bacheliers "recalés" par Parcoursup

Depuis la fin du programme Parcoursup, des bacheliers se sont retrouvés en déshérence. En effet, malgré l'obtention de leur bac, ils n'ont pas pu intégrer la faculté. Ainsi, l'Éducation nationale a aménagé des classes passerelles où les étudiants pourront suivre des cours de mise à niveau. De plus, certains établissements proposent même des stages d'entreprise pour préparer l'avenir professionnel de ces jeunes diplômés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2018 présenté parGilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.