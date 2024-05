Classique, bambou, électrique : comment choisir sa brosse à dents ?

Dans les rayons, on en trouve pour tous les prix, d'une trentaine d'euros à plusieurs centaines. Près d'un tiers des Français possède déjà une brosse à dents électrique, mais certains hésitent encore. Une grande partie des clients arrivent chez Darty République à Paris (11e) sur conseil de leurs dentistes. Rémy Rouland, vendeur, a vu les habitudes évoluées. Il constate que "les Français sont beaucoup plus soucieux de la santé bucco-dentaire, et fatalement, ils vont se diriger directement vers les brosses à dents électriques qui sont plus à même de dire si le travail est bien fait ou non". C'est l'argument qui a convaincu Alicia Deléglise. Elle a récemment acheté un appareil ultra technologique. Le modèle connecté coûte 350 euros, mais elle n'a pas hésité une seconde avant de l'acheter. À côté des classiques brosses à dents plastiques, celles en bambou grignotent des parts de marché. Vendues comme meilleures pour l'environnement, le sont-elles vraiment ? Parmi les trois références visibles dans la vidéo en tête de cet article : une vient d'Inde, l'autre de Chine, et l'origine de la troisième n'est même pas mentionnée. Alors, nous avons questionné Catherine Touzard, conseillère en éco-conception et stratégie de décarbonation à Ecolsol, sur leur impact. "La façon dont ce bambou est produit, il est opaque. On n'a pas d'information du bambou. On va voir du bambou, on va dire que c'est naturel, etc. Et en fait, on oublie que tout ce qui est importé de Chine, on importe du carbone", explique l'experte. La taille des plantations augmente, comme en Chine, où la surface a presque doublé en 40 ans. En Inde, elle est même passée de 7 millions d'hectares en 1990 à plus de 17 millions en 2020. Une culture pas très écolo. Certains essaient donc de produire de façon plus responsable. L'usine Bioseptyl à Beauvais produit des brosses à dents depuis 1845. Certaines sont en bois français, vendues environ cinq euros pièce, quatre fois plus cher qu'une brosse classique. Pour éviter de couper des arbres, ses manches sont, par exemple, confectionnés à partir de chute de bois qui auraient été jetés. Pour séduire encore plus de personnes, la marque en propose aussi en plastique recyclée et à tête interchangeable. L'impact environnemental est une question importante. Chaque année en France, nous utilisons plus de 200 millions de brosses à dents. TF1 | Reportage S. Cardon, D. Blondeau