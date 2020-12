Claude Brasseur : 60 ans de succès auprès des Français

Peu importe notre âge ou notre sensibilité, nous avons tous tissé un lien personnel avec Claude Brasseur. Avec 60 années de carrière, il était un acteur qui faisait partie des piliers du cinéma français. Certains le qualifient « d’un des grands acteurs français, au même titre que Jean Rochefort », et évoquent une grosse perte pour le cinéma tricolore. Vous nous aviez confié votre admiration pour cet acteur charismatique, avec de la classe. Vous retiendrez bien sûr sa voix rocailleuse et irrésistible, comme ici au théâtre avec son fils. Sa gouaille lui vaut même un surnom. Pour un admirateur, « monsieur Claude Brasseur avait de la prestance. Il savait s’imposer dans ses films. C’était un acteur qui avait le sens de la répartie », et une certaine bonhomie qui le rendait si populaire, presque familier. « Il pouvait presque ressembler à mon père », dit une admiratrice. Le père attendrissant, presque dépassé, qu’il jouait à merveille dans « La Boum », est l’un des 110 rôles tenus par un homme si cher au cœur des Français.