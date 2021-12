Claude Guéant : pourquoi l'ancien ministre a été incarcéré ?

Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, ancien secrétaire général de l'Élysée et ancien préfet, dormira ce soir en prison. C'est du jamais vu sous la Cinquième République. Mais pourquoi a-t-il été condamné ? De 2002 à 2004, Claude Guéant est le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, il aurait détourné 105 000 euros d'une enveloppe servant au remboursement des frais des policiers et a été condamnée définitivement à deux ans de prison en 2019, dont un ferme. Il a obtenu un aménagement de peine et est placé en liberté conditionnelle. Si Claude Guéant va en prison ce lundi, c'est qu'il devait aussi payer une amende de 75 000 euros et 105 000 euros de dommages et intérêts, en tout une dette de 180 000 euros. La justice estime que l'homme ne rembourse pas assez. D'après son avocat, l'ancien ministre de l'Intérieur touche une retraite de 5 600 euros et verserait 3 000 euros par mois à l'État. TF1 | Reportage f. Litzler, T. Malandrin, A. Barrier