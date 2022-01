Clés, carte d'identité, téléphone : 35 millions d’objets perdus chaque année

C’est surtout dans la rue que l’on perd des objets. Des clés, par exemple, mais aussi sa carte d'identité, son portefeuille, son téléphone ou ses lunettes, entre autres, bien sûr. Six Français sur dix ne retrouveraient jamais leurs affaires égarées. Pourtant, parfois, c’est simple comme bonjour. Il suffit de retourner sur ses pas. Démonstration dans cette boulangerie. Les plus têtes en l’air seraient les jeunes, mais lors de notre enquête, nous n’avons croisé, semble-t-il, que des exceptions. Toujours, selon le sondage, à peine 3% des articles sont récupérés dans les bureaux des Objets retrouvés, comme ici à Paris. Pour améliorer les choses, certaines villes proposent un nouveau service bien plus efficace. Vous restez chez vous et vous déclarez la perte de votre objet en ligne. Vous recevez, ensuite, une notification si les services municipaux l’ont retrouvé. Un système payant pour les municipalités et mis au point depuis deux ans par cette startup française. Un nouveau business qui ne fait que commencer. T F1 | Reportage P. Gallacio, J. Clouzeau