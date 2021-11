Clés, vélos, chats : des trackers GPS pour ne plus rien perdre

Un utilisateur de la balise GPS "Airtag", Vincent Huwart, assure pouvoir localiser ses clés où qu'elles soient. Nous avons caché les clés dans une pièce. Avec son téléphone, Vincent peut les pister. Pour 35 euros, la balise est très précise que vos clés soient perdues à l'autre bout de la France ou dans votre salon. Vendues à partir de 30 euros, ces balises GPS se glissent partout en prenant la forme d'une carte bleue pour votre portefeuille, ou en forme de badge à mettre dans la valise ou dans le sac. Certaines se retrouvent même au cou de votre animal de compagnie préféré. Les trois balises qui dominent le marché ont pourtant une limite. Pour être retrouvées, elles ne peuvent relayer leur position qu'au seul smartphone de la même marque qu'elle. Plus une marque est populaire, plus retrouver la balise sera facile. Pour ne pas dépendre de la popularité d'une marque, il existe d'autres types de produits plus chers avec abonnement, comme la balise GPS "Invoxia" qui coûte 100 euros et 3 ans d'abonnement inclus. Elle n'a pas besoin de téléphones à proximité pour fonctionner. La balise relaie sa position aux antennes Télécom installées partout sur le territoire. Ces antennes vont ensuite guider votre téléphone. Les forces de l'ordre se servent de plus en plus de la balise GPS des victimes dans leurs enquêtes. Il faut dire que sans cet outil, les chances de retrouver un vélo volé, par exemple, sont très minces. TF1 | Reportage T. Jarrion, J.P. Hecquette