Climat : alerte rouge pour la planète

C'est le premier enseignement de ce rapport, les températures devraient augmenter de 1,5 °C d'ici 2030. C'est 10 ans plus tôt que ce qui était prévu. Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà visibles : des flammes immenses ravageant la Californie, la sécheresse et la famine qui frappent Madagascar ou des pluies torrentielles submergeant des villes entières en Allemagne. Partout, le climat s'emballe ! Et c'est l'homme qui en est la cause, c'est le deuxième enseignement de ce rapport. Les scientifiques sont catégoriques. L'activité humaine est responsable des dérèglements climatiques. Au rythme actuel, si rien ne change, le monde se dirige vers 5 °C de plus d'ici la fin du siècle au lieu des 3 prévus. Seule solution pour limiter les dégâts, réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Selon les experts, il n'est pas trop tard même si certains changements sont déjà irréversibles, comme la fonte des glaces ou la montée des océans qui pourraient atteindre 2 m d'ici 2300, soit deux fois plus que ce qui est estimé en 2019.