Climat : bientôt des vignes en Bretagne

Avec les grands crus de Bourgogne, de Bordeaux ou d'Alsace, le vin est une illustration du savoir-faire tricolore. Cette culture se développe également en Bretagne. Des milliers d'hectares de vignes y ont été plantés ces dernières années. En Ille-et-Vilaine par exemple, l'association Les Vignerons De Garo à Saint Suliac restaure des vignes depuis quinze ans, et vendange pour la seconde fois cette année 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.