Climat : les recommandations du Giec pour éviter le pire

"C'est maintenant ou jamais". Le troisième volet de la trilogie scientifique des experts du climat de l'ONU (Giec) a été publié lundi 4 avril. Un rapport primordial qui avance des pistes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique. Un domaine dans lequel les dix prochaines années seront cruciales, selon les experts qui dénoncent les promesses "creuses" des gouvernements, entraînant la planète vers un réchauffement désastreux de 3°C. Pour ne pas aller droit vers cet avenir de souffrances, il faudrait que les émissions atteignent leur pic avant 2025, dans moins de trois ans, et diminuent de près de la moitié d'ici 2030 par rapport à 2019, selon le Giec. Pour atteindre cet objectif, les experts recommandent de développer les énergies renouvelables comme les panneaux solaires ou les éoliennes et de réduire l’usage des énergies fossiles en arrêtant les centrales à charbon. Comme l'explique notre reportage en tête d'article, en France, deux sont encore en activité. Le rapport appelle également à réduire de 70% l’utilisation des centrales à gaz. Autre piste évoquée : changer nos modes de vie, ce qui permettrait de réduire les émissions polluantes de 40% à 70%. Pour cela, le Giec appelle à limiter sa consommation de viande, l'élevage représentant un fort émetteur de gaz à effet de serre. Il recommande également de privilégier les voitures électriques et les vélos pour les transports. Une meilleure organisation des villes est également nécessaire, notamment via une électrification des transports urbains, des habitations moins gourmandes en énergie et des toits végétalisés et mieux isolés. Des efforts vitaux pour limiter le réchauffement climatique, mais qui nécessitent une période de transition dont les coûts économiques et les conséquences sociales n'ont pas encore été chiffrés par les experts du Giec.