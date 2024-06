Climat, environnement : les programmes au banc d'essai

La planète se réchauffe. Le changement climatique bouleverse déjà notre quotidien. Alors, quels programmes pour le climat ? Pour réduire la pollution, le Premier ministre veut plus de voitures électriques à 100 euros par mois. Dans son programme, cette offre rendue possible via une aide de l'État serait étendue en 2025 pour passer de 50.000 à 100.000 véhicules concernés. Le camp présidentiel veut également construire huit nouveaux réacteurs nucléaires et baisser de 20% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2027. À gauche, on veut notamment développer l'éolien en mer et faciliter encore plus l'isolation thermique des logements. Mais la priorité, dans les quinze premiers jours, pour le Front populaire, c'est d'adopter des moratoires sur les grandes infrastructures routières et sur les méga-bassines. Pour tout interdire, pour durcir les règles, il n'y a pas de précision pour l'instant. Au RN, il n'y a aucune trace du mot "climat" ou "environnement" dans la profession de foi de Jordan Bardella. À ce jour, le RN s'est toujours fermement opposé aux énergies renouvelables. Le parti évoque régulièrement le démantèlement des éoliennes existantes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Jouvenet, V. Belgrand-Barbier