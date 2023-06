Climat : la France coupée en deux

Les terres agricoles dans l'Aisne sont extrêmement sèches et craquelées, après plus de trois semaines sans une goutte de pluie. Même constat dans le département voisin, le Nord. Les plantations brûlent sous le soleil. "Si on n'arrive pas à casser la croûte, il n'y a plus d'échange gazeux. Donc, ça va beaucoup moins bien pour les plantes", explique Jean-Louis Proust, agriculteur à Erchin, dans le Nord. Les Franciliens se sont, eux aussi, habitués au soleil. Il n'y a pas eu de pluie durant 22 jours consécutifs. À une période s'étalant de la mi-mai à début juin 2023, cela n'était pas arrivé à Paris depuis 1949. Mais comment expliquer que seule la moitié nord du pays est en été avant l'heure ? Des pluies torrentielles incessantes depuis la mi-mai jusqu'au début du mois de juin 2023 dans le Var, le Vaucluse, le Gard ou encore l'Ardèche. De l'eau bienvenue en période de sécheresse. Mais seuls les sols sont humidifiés. Les nappes phréatiques peinent à se recharger. La France ne devrait, bientôt, plus être divisée. De la pluie est annoncée vers la mi-juin 2023 dans le sud, comme dans le nord. TF1 | Reportage S. Chevallereau, P. Geli, P. Fontalba