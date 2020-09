Climat : les forêts françaises changent de visage

À plus long terme, l'absence de pluies et les températures anormalement élevées pourraient modifier l'aspect de nos forêts. Certaines essences d'arbres souffrent. Ils vont sans doute disparaître partout dans le pays. Face aux assauts climatiques, les espèces ont chacune leur technique pour survivre. Mais ces parades ne fonctionnent plus quand les arbres sont régulièrement malmenés.