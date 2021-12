Climat : l’hiver de tous les extrêmes

Il est difficile à croire qu'il fait 5°C au sommet des pistes pour un 28 décembre. Pourtant à Samoëns (Haute-Savoie), 1 600m d'altitude, on skie sous la pluie. Des températures qui s'affolent et qui surprennent tout le monde. Cette semaine, la France n'aura jamais eu aussi chaud pendant la fin d'année. 16,5 °C sont attendus pour les deux prochains jours. C'est 5°C de plus qu'en temps normal. Les températures devraient même dépasser les 20°C dans le Sud-Ouest. Selon Météo France, ces variations du thermomètre s'expliquent d'abord par le climat océanique du pays. D'un extrême à l'autre, les températures sont descendues jusqu'à -50°C au Canada. Et c'est désormais tout l'Ouest américain qui prend des allures de Pôle Nord. En Californie par exemple, près de 5m de neiges sont tombées en décembre. Un record, mais aussi une bonne nouvelle dans cette région victime de violents incendies. L'hiver est intense même à l'autre bout de la planète. Au Japon, il est tombé jusqu'à trente fois plus de neige qu'en temps normal. À Hikone dans le centre du pays, les gens circulent entre les voitures bloquées. Et même le chemin de fer japonais, réputé comme un des meilleurs au monde, n'a pas su affronter la tempête. Mais l'hiver le plus inquiétant a lieu au Groenland. Ces derniers jours, les températures étaient 20 à 30°C au-dessus des moyennes de saison. En Arctique, le réchauffement climatique est trois fois plus rapide que dans le reste du monde. T F1 | Reportage I. Bornacin. M. Guiheux. V. Pierron