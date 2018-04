Climat : la Nasa appelle à photographier les nuages

"Envoyez-nous vos photos de nuages". C'est la Nasa qui a diffusé cette petite annonce. En effet, l'agence américaine a lancé une grande consultation mondiale pour aider les chercheurs à mieux comprendre l'évolution du climat. Elle veut mesurer plus précisément l'impact des nuages tels que les cumulonimbus ou les cirrus sur la météo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.