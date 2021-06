Climat : une sécheresse jamais vue s'abat sur la Californie

Ainsi va la Californie. Elle meurt de soif. Un quasi-désert a surgi il y a quelques semaines au lac Oroville. On peut presque le traverser à pied, et pourtant, c'est l'une des plus grosses réserves de la Californie. En temps normal, elle peut alimenter en eau 27 millions de personnes. À travers tout l'État, 1 500 réservoirs comme celui-ci sont à moitié pleins. Après une année trop chaude et trop sèche, l'eau déjà rare s'évapore à toute vitesse. Les lacs rapetissent, le lit des rivières se découvre. Et pourtant, la Californie a besoin d'eau pour arroser ses cultures. En effet, 80% des amandes vendues dans le monde y poussent. Contraints, les agriculteurs arrachent leur propre plantation, avant de les réduire en sciures. La Californie, c'est aussi les deux tiers 3 de la production de fruits des États-Unis. Des dizaines de milliers d'emplois en dépendent. Ainsi, les agriculteurs sont les premiers à subir les restrictions d'eau. Mais cette crise touche maintenant toute la Californie. Même les villes s'inquiètent. Dans la banlieue chic de San Francisco par exemple, des kits pour économiser l'eau à la maison sont distribués.