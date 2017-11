Clôture de comptes bancaires : Marine Le Pen porte plainte

La Société Générale a décidé de clôturer les comptes du Front national. La banque HSBC a également décidé de ne plus avoir Marine Le Pen comme cliente. Le parti d'extrême droite est-il victime de persécution comme l'affirme sa présidente ? Les banques pratiquent-elles la discrimination politique ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.