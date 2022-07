Club de plage, les enfants adorent, les parents aussi !

Ils sont "plus que motivés" à profiter à fond de leur été pour qu'ils repartent chaque soir la tête remplie de souvenirs. Des centaines d'animateurs se démènent. Parmi eux, Marie Esclafer, animatrice au Club Mickey à la plage de Pontaillac à Royan (Charente-Maritime), âgée de 27 ans. Et pour la suivre, mieux vaut courir vite. Le reste de l'année, Marie est professeur des écoles. Pendant les congés scolaires, il n’est pas question pour elle de se reposer. Elle s'occupe du groupe des moyens sur cette plage où elle a passé tous ses étés. Tant pis si elle n'a plus de voix à la fin de la journée. Elle n'a qu'un seul objectif : les encourager, les pousser à se dépasser. Et cela fonctionne. Le secret de Marie est de prendre autant de plaisir que les petits. Voilà pourquoi, elle revient chaque été, retrouvant les mêmes enfants, comme Thibault, Clémentine ou Emma. Elle veut aussi les voir grandir et leur fabriquer des souvenirs. Ce jour-là, Franck fête ses quatre ans, entouré de sa bande du club. Ce sont des moments que même les parents ne sont pas prêts d'oublier. Pour 24 euros la journée, ils récupèrent des enfants qui devraient bien dormir. Ce mercredi soir, la mission est accomplie pour Marie. “On sert à quelque chose. On sert à les voir sourire, à les voir rire. L'objectif de la journée a été atteint. Donc, nous, on peut aller se reposer tranquille et puis reprendre des forces pour le lendemain”, s’exprime-t-elle. TF1 | Reportage M. Brossard, N. Clerc, T. Le Roy