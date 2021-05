Cluster à Bordeaux : un centre de vaccination ouvert dans l’urgence

Tout s'est organisé en un temps-record. Après la découverte d'un cluster, vendredi dernier à Bacalan, un centre de vaccination éphémère ouvrira ses portes dès demain. Tous les habitants du quartier âgés de plus de 18 ans y auront accès. "Ils pourront à partir de demain, à 14 heures, se faire vacciner à Bacalan avec deux lignes de vaccination, qui permettent plus de 200 vaccinations par jour, précise Benoît Elleboode, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Depuis ce week-end, plus de 900 personnes ont été testées à Bacalan. Soixante sont actuellement contaminées par une mutation rare du virus. Aucune forme grave de la maladie n'a été développée dans le quartier, mais la vaccination y est très attendue. "C'est tout à fait ce qu'il faut pour rassurer déjà les gens, vu que ça vient de tomber. Je pense que c'est une priorité aujourd'hui de le faire pour ce quartier-là", s'exprime une jeune femme. Les médecins généralistes et les pharmacies de Bacalan vont aussi être mis à contribution. D'ici demain, la pharmacienne que nous avons rencontrée va recevoir des doses supplémentaires du vaccin Moderna. Depuis que le virus circule dans le quartier, la demande n'a jamais été aussi forte. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.