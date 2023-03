"Coachs de vie" : comment déjouer les pièges

Sur le marché du bien-être en pleine expansion, ils vous promettent de vous aider à atteindre une plénitude, tant sur le plan professionnel que personnel. Ce sont les coachs de vie qui font aussi leur promotion sur les réseaux sociaux. Et rares sont ceux qui n'en ont pas entendu parler. La répression des fraudes s'est actuellement penchée sur cette nouvelle profession et ces pratiques. Elle a constaté que 80 % des coachs contrôlés présentent au moins une anomalie. Le manque d'information aux consommateurs est la plus courante, notamment sur le manque de clarté des prix qui varient entre 50 et plus de 100 euros l'heure. De plus, des pratiques commerciales trompeuses ont été constatées chez 20 % d'entre eux. Et là, les conséquences peuvent être plus graves. Nous avons rencontré Frédéric Lévy, co-auteur du livre "Pro en bien-être au travail" (Ed. Vuibert). Ce coach de dirigeants et managers a précisé qu'il ne donne que des conseils. "Ce n'est pas un psy ni un conseiller qui vous dit ce que vous devez faire et encore moins un gourou, c'est-à-dire une personne qui vous influencerait", a-t-il souligné. Certains demandent d'ailleurs un renforcement des contrôles. Actuellement, il n'y a pas de diplôme d'Etat pour s'installer comme coach. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, Q. Fichet