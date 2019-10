Cobots : quand les robots viennent au secours des ouvriers

Les "cobots" ou robots collaboratifs n'ont pas vocation à remplacer les humains, ils les aident à accomplir les tâches difficiles et répétitives. Un système qui optimise les déplacements et permet de gagner un temps considérable. Pour certaines tâches, la productivité est même multipliée par cinq. Des performances qui séduisent de plus en plus les industriels. Le marché explose. À terme, les cobots seront partout dans les usines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.