Cocaïne échouée : plusieurs plages de la côte atlantique interdites d'accès

D'où viennent les centaines de kilos de cocaïne qui s'échouent depuis plusieurs semaines sur la côte atlantique ? Cette question reste toujours sans réponse. Depuis la mi-octobre, 763 kilos de poudre blanche ont été récupérés. En réaction, six communes de Gironde ont interdit l'accès aux plages, car le phénomène semble s'accélérer.