Cocaïne : les Antilles, plaque tournante de la drogue

Un bateau de pêche a été arraisonné en pleine nuit au large de la Martinique, pisté par un hélicoptère et une frégate de la marine française. À peine montés à bord, les militaires interpellent les cinq membres occupants, comme on le voit sur les images infrarouges. Ils les soupçonnent d'être des trafiquants et vont le vérifier en seulement quelques minutes. Plus de 1 400 kg de cocaïne sont retrouvés à bord. C'est la troisième prise d'ampleur en un mois dans les Antilles. Il y a deux semaines, 2 400 kg de cocaïne ont été interceptés sur un bateau de pêche. Dix jours, plus tôt, 1 200 kg sur un voilier. Les autorités avaient saisi onze tonnes de cocaïne dans les Antilles, en 2023. Elles en sont déjà à plus de 20 tonnes sur les cinq premiers mois de l'année. Il y a deux raisons à cela, une augmentation de la production de cocaïne en Amérique du Sud et un changement de destination. Les trafiquants n'arrivent plus à écouler leurs marchandises aux États-Unis où ces drogues sont progressivement remplacées par les opioïdes, comme le fentanyl. Les dealers doivent donc vendre leur cocaïne ailleurs et la redirigent vers l'Europe en la faisant partir des Antilles. Voilà pourquoi, dans l'Hexagone, les autorités sont sur le qui-vive. Aidés par les services de renseignements étrangers, les douaniers ne surveillent plus seulement les porte-conteneurs, mais des bateaux plus petits et plus discrets. TF1 | Reportage J. Cressens