"Coco.gg" : enquête sur un site sulfureux

Nous sommes allés sur le site Coco, avec Lola15 comme pseudo, âge 15 ans. Un message nous indique qu'il faut être majeur. Nous rectifions donc pour 18 ans, et nous voici accepté. En quelques poignées de secondes, des messages privés arrivent. Lola15 est compris comme 15 ans par certains. D'autres demandent directement des photos intimes. Environ 800.000 personnes visitent chaque mois ce site accessible sans inscription. Un anonymat qui attire de prédateurs en tout genre. Depuis des mois, l'association SOS Homophobie dénonce les guets-apens tendus via ce site. Depuis sa création, il y a 20 ans, Coco change régulièrement de pays d'hébergement : la France, puis Hong Kong, et aujourd'hui l'île de Guernesey, réputée pour sa discrétion. Le propriétaire, lui, est basé en Bulgarie, de quoi brouiller les pistes. Il y a deux mois, nous avions tourné à la Brigade de protection des mineurs (BPM) qui, elle, infiltre tous les sites de ce genre pour traquer les criminels. Autre danger de cette plateforme, des photos et vidéos à caractère pornographique accessibles à tous les utilisateurs, y compris mineurs. Et c'est cet élément qui permettra bientôt de bloquer le site en France. La nouvelle loi de sécurisation et de régulation de l'espace numérique le prévoit. Elle devrait rentrer en application d'ici un mois. TF1 | F. Agnès, E. Fourny