Code de la route : pourquoi autant de fraudes ?

Après un retrait de point, un homme interviewé sous anonymat, a dû repasser le code il y a quelques mois. Un ami lui a suggéré un moyen illégal de l'obtenir. Quelques jours plus tard, il obtient son code, un document officiel. Ce cas est loin d'être isolé, 40% des candidats obtiendraient leur code frauduleusement. La pratique est passible de trois ans de prison et 45 000 € d'amende. Et pourtant, elle s'affiche sans complexe sur les réseaux sociaux. Un étudiant nous confie même avoir un contact qui propose ses services. Depuis 2016, une loi permet aux prestataires privés, comme les bureaux de poste, les centres de contrôle technique, d'organiser les épreuves. Le problème, c'est que certains ont profité de ce nouveau système pour en faire un business. Auto-écoles et inspecteurs s'inquiètent du nombre de conducteurs qui n'ont jamais passé le code, mais roulent librement. À ce jour, 10 janvier 2024, les gendarmes ont déjà arrêté au moins 1 500 personnes munies d'un permis, mais sans aucune notion des règles de conduite. TF1 | Reportage D. de Araujo, V. Topenot, C. Chevreton.