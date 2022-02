Coiffeur, jardinier : des services toujours plus chers

Amélie est patronne d'un salon de coiffure en Loire-Atlantique. Depuis trois ans, ses charges ont augmenté de 20%. "Le loyer a augmenté, l'électricité, l'eau, les taxes. Ça se répercute, sinon nos marges ne sont pas bonnes non plus", précise-t-elle. La jeune femme a dû se résoudre à augmenter ses tarifs de 10% en moyenne en janvier. La coupe d'un petit garçon est passée de 15 euros à 18 euros, 20 euros pour une petite fille. En région parisienne, Nicolas, 34 ans, est à la tête d'une entreprise de jardinage depuis dix ans. L'an dernier, son activité a bien progressé. Mais les prix des végétaux ont eux aussi augmenté, jusqu'à 30% de plus. "Il y a un an, j'ai payé ce cerisier à 35 euros. Aujourd'hui, il vaut à peu près 45 euros. Après le Covid, il y a eu une forte demande. Du coup, les producteurs ont eu un peu de mal à suivre. Forcément, il y a hausse des prix", explique-t-il. Pour faire fonctionner les machines de jardinage, le carburant coûte plus cher. Mais aussi, le jeune homme aurait du mal à se procurer des pièces détachées, qui "commencent à coûter cher". Nicolas compte également augmenter ses cinq salariés à hauteur de 150 euros en moyenne cette année. Résultat, il doit revoir les devis proposés à ses clients. TF1 | Reportage J. Roux, A. Hanout, M. Monnier