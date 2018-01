Col de l'Échelle : les migrants sont piégés par le froid

À l'occasion de sa première bénédiction de l'angélus cette année, le pape François a une nouvelle fois appelé à l'accueil des migrants. "Beaucoup d'entre eux sont prêts à risquer leur vie", a-t-il rappelé. C'est le cas notamment de tous ceux qui tentent d'arriver en France en passant par les Alpes. Ils tentent la traversée du Col de l'Échelle à plus de 1700 mètres d'altitude dans des conditions terribles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.