"Colère dans le cathéter" : la chanson des infirmières de Valence fait un tabac

Pari réussi pour les infirmières et aides-soignantes du Centre hospitalier de Valence. Confrontées à un plan de restructuration de l'hôpital, elles ont enregistré une chanson pour alerter l'opinion sur leur situation. Le clip est un énorme succès. Il a déjà été vu par près de 4 millions d'internautes en moins d'une semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.