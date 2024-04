Colère des agriculteurs : enfin la simplification ?

Des dizaines de tracteurs, un rond-point bloqué... Des agriculteurs se sont remobilisés ce mardi après-midi près de Guingamp (Côtes-d'Armor), dans l'attente du projet de loi du gouvernement. Ils veulent des mesures concrètes. Le premier volet de ce texte est de renforcer l'attractivité du secteur. Un agriculteur sur deux partira à la retraite d'ici 2030. Alors, le gouvernement veut attirer les jeunes, avec plus de stages agricoles dans les collèges et les lycées, la création d'un "bachelor agro", un nouveau diplôme de Bac +3 plus exigeant et donc plus valorisé. Enfin, l'État souhaite créer une nouvelle structure nommée "France Service Agriculture" pour accompagner ceux qui souhaitent lancer leurs activités. Pour David Labbé, éleveur de volailles de Plourivo (Côtes-d'Armor), c'est insuffisant. L'État aurait dû se focaliser sur la rémunération. Le deuxième grand chantier est la simplification des règles. Le gouvernement compte bel et bien s'y attaquer. Il va aussi assouplir les sanctions pour "atteinte à l'environnement". Élagage des haies, pollutions des eaux... L'État veut privilégier la pédagogie. En revanche, aucune mesure ne concerne l'utilisation des produits phytosanitaires. Ce projet de loi d'orientation agricole sera présenté demain en Conseil des ministres et passera ensuite devant le Parlement pour une adoption avant l'été. TF1 | Reportage V. Déret, T. Lagoutte, J. Denniel