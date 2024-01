Colère des agriculteurs : la contagion

Des détritus et des litres de lisier ont été répandus devant la préfecture du Lot-et-Garonne. Les agriculteurs multiplient les actions, comme c'est le cas à Agen devant une banque, à laquelle ils demandent un report à leurs crédits. La police laisse faire. Mais le mardi matin, les employés d'un supermarché n'ont pas apprécié l'action des agriculteurs visant à dénoncer les marges de la grande distribution. Les blocages d'autoroutes, eux, font tache d'huile partout en France. Après l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, les agriculteurs bloquent aujourd'hui l'A7, près de Lyon, l'A16 dans l'Oise et l'A4 près de Strasbourg. Des opérations escargot ont aussi eu lieu en Charente, en Bretagne et au sud de Clermont-Ferrand. À chaque fois, le même scénario : les tracteurs occupent les voies. À Beauvais, les manifestants affichent leur détermination. L'objectif affiché est de rester le plus longtemps possible. Des actions sont prévues le mercredi à proximité de Bordeaux, Toulouse, Brest, Rennes, Lyon et Strasbourg. Les autorités recommandent de limiter les déplacements dans les zones touchées par ces blocages et de privilégier le télétravail lorsque cela est possible. TF1 | Reportage B. Christal