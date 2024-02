Colère des apiculteurs : les miels étrangers dans le viseur

Il est difficile de trouver du miel français dans les rayons d’une supérette. À Lyon, les apiculteurs dénoncent une aberration. Une opération coup de poing a aussi été menée dans la Marne quelques jours plus tôt. Avant d’arriver dans les rayons, le miel étranger est vendu aux grossistes à des prix dérisoires, deux euros le kilo pour du miel chinois ou ukrainien. Patrick, lui, ne peut pas descendre en dessous de huit euros le kilo. Installé dans la Drôme, il se retrouve aujourd’hui avec près de quatre tonnes de miel invendues, presque la moitié de sa récolte annuelle. Face à cette concurrence déloyale, les apiculteurs ont des revendications. “On demande en particulier que les importations soient régulées avec, éventuellement, des interdictions sur certaines origines. On a tellement de doutes sur ce qui se fait avec le miel de Chine que ça, il faudrait le prohiber. Et puis mettre un prix plancher, en dessous duquel on ne peut pas importer”, explique un apiculteur. Chaque année, la moitié du miel vendu en France est importé. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi