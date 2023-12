Colis de Noël : cabine d'essayage à la Poste

Une grande boîte aux lettres, en guise de cabine d'essayage, les clients découvrent ce nouveau service, quelque peu surpris. Dans la vidéo en tête de cet article, cette paire de chaussures achetée sur un site de seconde main pour une cliente a été livrée et immédiatement essayée sur place. L'objectif est de gagner plus de clients dans ce marché de commerce en ligne. Aujourd'hui, la livraison des colis se fait en grande majorité à domicile et en points relais, mais très peu à la Poste. Or, 20 à 30% de ces achats sur Internet sont retournés. Alors, dans ce bureau de poste, désormais entre l'essayage et le renvoi des colis, il n'y a qu'un pas. Et pour ceux qui prennent le temps d'acheter leurs vêtements en magasin, il n'est pas sûr qu'ils changent de cabine. Environ 80% des Français achètent encore leurs habits en boutique. Mais la Poste parie sur le développement du commerce en ligne. Elle teste dans le pays huit cabines d'essayage et prévoit d'en installer 80. TF1 | Reportage S. Pinatel, F. Agnès, B. Poizeuil