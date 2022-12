Colis : les robots, champions de la livraison

Les produits commandés sur Internet arrivent souvent trop emballés ou dans des cartons trop grands. C'est un gaspillage que les professionnels du secteur tentent de réduire. Dans le plus grand entrepôt de commerçants du pays, ils envoient plus de 75 000 colis par jour. Pour diminuer la quantité de cartons qu'ils utilisent, ils font usage d'une emballeuse 3D. L'emballeuse scanne au centimètre près la dimension des colis et instantanément elle taille des costumes sur mesure pour celle-ci. Les consommateurs peuvent aussi agir pour réduire l'utilisation de cartons. La première réflexe qu'ils doivent adopter, c'est d'éviter au maximum les retours des commandes et surtout les regrouper dans le même paquet si possible. Le regroupement de commandes a permis d'économiser 1,3 millions de colis cette année. Les géants du commerce en ligne ne sont pas les seuls à essayer de réduire leur empreinte carbone. Le centre de tri de la poste a investi dans un bras roulant et forme ses salariés à charger les camions pour ne plus perdre de place. À première vue, la technique paraît basique, mais son résultat est très impressionnant. Leurs méthodes de rangement permettent de charger trois fois plus de colis dans un camion. Ce qui donne trois fois moins de camions en route. Dans le pays, on compte plus d'un milliard de colis livrés chaque année. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau