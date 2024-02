Colis mystère : mais d'où viennent-ils ?

Sur le marché, entre les pommes et le saucisson, un stand attire toutes les attentions. Des centaines de paquets que les clients peuvent seulement toucher, secouer, avant d'acheter, et enfin déballer. Des colis perdus, revendus entre 1 et 55 euros en fonction de leur poids, sans savoir ce qu'il y a dedans. Le concept cartonne. C'est tout à fait légal. Depuis la loi antigaspillage de 2022, il est interdit de détruire les colis non-alimentaire. Concrètement, quand un paquet n'est pas réceptionné, il retourne chez le transporteur. Après 30 jours, il peut le vendre à un fournisseur qui le revend à son tour à des particuliers ou des professionnels. Des pochettes-surprises viennent d'un grossiste français. Mais sur d'autres marchés, certains exposant affichent le logo de la Poste ou du transporteur DHL. Attention, ce dernier ne revend pas de colis. En cas de colis non-livré, DHL a un process de destruction et de recyclage. Certains paquets peuvent aussi venir de très loin. À côté de Perpignan ce jour-là, Jérémy Martinez doit réceptionner une impressionnante livraison. Des montagnes de colis non réclamés, difficile à décharger. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, E. Fourny, M. Stiti