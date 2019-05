Colis piégé à Lyon : de nombreuses zones d'ombre

L'auteur présumé de l'attaque au colis piégé survenue à Lyon le 24 mai 2019 est un étudiant en informatique algérien en situation irrégulière, mais inconnu des services de police. Et rien dans son parcours et de ses actes n'avait donné l'alerte. Pourtant, le système de détonation de la bombe, complexe, utilisée pour l'explosion, conforte l'hypothèse d'un acte méticuleusement organisé. L'attentat aurait pu même faire un plus grand nombre de victimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.