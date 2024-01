Colis renvoyés : enquête sur la fraude aux remboursements

Elle nous a demandé de ne pas montrer son visage ni de donner son nom, car pour s’habiller gratuitement, la jeune femme que nous avons interviewée a une méthode bien rodée. Chaque fois, elle s’achète une tenue, la porte quelques jours et la ramène intacte en magasin avant le délai imparti pour se faire rembourser. Rien d’innovant, mais la pratique est de plus en plus répandue, au point d’inquiéter aujourd'hui les grands noms du prêt-à-porter. Pour être remboursés, tout en gardant l'article, certains clients vont beaucoup plus loin, jusqu’à mentir en affirmant n’avoir jamais reçu leur commande. Les vols peuvent même atteindre des centaines de milliers d’euros pour les géants de l'e-commerce, comme Amazon ou encore Cdiscount. Certains ont en même fait un trafic à part entière. Nous avons réussi à entrer en contact avec l’un d’eux. Encore mineur, le lycéen développe une activité illégale depuis déjà deux ans. Comment procède-t-il ? L'étudiant commande par exemple une paire de chaussures à 300 euros sur un site d’e-commerce. Il récupère le colis et contacte le vendeur en prétextant n’avoir jamais reçu son achat. Le site le rembourse, il n'a plus qu'à revendre ses baskets sur les réseaux sociaux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Chevreton, C. Moutot