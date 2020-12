Colis : seront-ils bien livrés pour Noël ?

Devant son épicerie fine "À ma guise" à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines, Magali Bordeau, scanne plus de 500 colis par jour. Si bien qu'à l'intérieur, ça devient difficile de circuler. La commerçante croule littéralement sous les colis, cinq fois plus de paquets qu'à Noël dernier. De plus en plus de boutique refuse donc de servir de point relais. "Je comprends tout à fait que les gens arrêtent les colis parce que c'est un travail de titan. En fait, il faut passer énormément de temps. Et tout le temps qu'on consacre à ça, c'est du temps qu'on ne veut pas consacrer à notre propre activité", dit-elle Dans les bureaux de poste, aussi, c'est la valse des colis. Quatre millions de cartons envoyés tous les jours contre trois l'année dernière. Ces Français ont fait une croix aux retrouvailles de Noël. Neuf jours avant le Réveillon, certains préfèrent être prudents. Pour la directrice du secteur Faubourg Saint-Antoine à la poste de Paris, Anne-Lise Dumas-Walter, les restrictions liées au virus ont chamboulé les habitudes de ses clients. Dans tous les centres de tri en France, les volumes s'envolent. Chez DHL France, 20 % de colis de plus qu'en décembre dernier. Pour tenir la cadence, le responsable du site a dû adapter les horaires et recruter du personnel. En temps normal, ce livreur distribue surtout des colis aux entreprises, mais en ce moment, il livre aussi les particuliers.