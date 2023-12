Collagène : anti-âge miracle ou business juteux ?

Depuis trois mois, c'est sa nouvelle routine quotidienne. À 38 ans, une mère de famille vient de découvrir la poudre de collagène, un complément alimentaire censé ralentir le vieillissement de la peau. Son prix est de 53 euros pour un mois. Vanté par les stars hollywoodiennes comme Jennifer Aniston, dans un café, un milk-shake ou un smoothie, le collagène n'en finit plus d'affoler les réseaux sociaux. Résultat, dans les rayons des pharmacies, il est partout. Extrait à partir de peau de poisson ou de coquille d'œuf, il se décline en poudre, gélule, gomme à mâcher, ou même crème pour le visage. Des produits vendus entre 30 et 60 euros. À chaque fois, les étiquettes promettent une peau plus belle en seulement quelques mois. En France, comme aux États-Unis, les adeptes du collagène sont de plus en plus jeunes. Ryan, 25 ans, fait des cures depuis deux ans. Très sportif, il s’intéresse à ses bienfaits, non seulement pour la peau, mais aussi pour les articulations. Les jeunes de moins de 30 ans, c'est la cible privilégiée des fabricants. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article.Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Blampain, S. Thizy