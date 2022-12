Collecte de rue : le business de la charité

Ce matin-là, près de la gare Saint-Lazare, ils sont une petite dizaine à battre le pavé avec un objectif de collecter des fonds pour l'ONG Solidarités International. Ni bénévoles ni militants, ils sont tous des professionnels. Ce sont des recruteurs de donateur. Ils essaient de convaincre les gens pour qu'ils communiquent leurs coordonnées bancaires pour être prélevés chaque mois de la somme de leur choix. Pour cela, tous les moyens sont bons. En moyenne, une recruteuse salue 900 personnes par jour. Peu acceptent d'engager une discussion. Trois, seulement, finissent par donner ce jour-là. Aucun de ces recruteurs ne travaille directement pour l'ONG. Ils sont embauchés par un prestataire qui plaide la cause d'une vingtaine d'associations différentes. La plupart sont en CDD avec un salaire fixe. "Douze euros brut de l'heure, plus prime de précarité, congé payé et avec des avantages sociaux, type tickets de restaurant à hauteur de 10 euros par exemple. Il n'y a pas du tout de part variable dans la rémunération. S'ils trouvent des donateurs ou s'ils n'en trouvent pas. Ils sont rémunérés exactement à la même façon", a indiqué Julien Bosch, fondateur, président-directeur général de Cause à Effet. Comme la plupart des ONG et fondations, Solidarités International sous-traite donc cette activité. Ces collectes, dites en face-à-face, se sont multipliées depuis 25 ans. Car elles ont un avantage. Elles permettent de trouver des donateurs particulièrement fidèles. Greenpeace l'a remarqué. L'ONG était la première en 1998 à envoyer ces équipes dans la rue. Actuellement, cela lui rapporte 8 millions d'euros par an, 30 % de ses revenus. Près de 500 villes en France accueillent en ce moment des collectes de rue. Il y en a tellement qu'il existe même une coordination internationale. Elle vérifie les plannings pour éviter par exemple que deux associations se retrouvent sur le même trottoir le même jour. Elle veille aussi au respect des bonnes pratiques. Les arnaques sont rares, et tout est fait pour les éviter. Les nouveaux donateurs ont aussi un droit de rétractation et peuvent suspendre les prélèvements automatiques à tout moment. TF1 | Reportage M. Gatineau, F. Le Goïc