Collecte : rendez vos armes, citoyens !

Une dame apporte un 22 Long Rifle et un fusil à pompe dans le coffre de sa voiture en se rendant au commissariat. La démarche n'est pas banale. "Je ne veux pas les garder puisque si quelqu'un cambriole ma maison, il peut tout emporter et peut en faire quelque chose enfin. Donc, je voulais me débarrasser de ces objets", a-t-elle expliqué. Un arsenal hérité, difficile à assumer. Un homme vient aussi déposer un fusil de chasse de son père. "Si on n'a pas l'utilité, ça évite de faire une connerie", a-t-il dit. À Arles, voici le butin au bout de 4 heures. Elles seront toutes détruites. Pour les plus récentes, un examen balistique tout de même pour s'assurer qu'elles n'ont pas servi à un crime. Aucun compte à rendre pour ceux qui les déposent, juste un nom à donner. "On n'a pas le droit de détenir une carabine 22 Long Rifle. Cette démarche permet effectivement de ne pas avoir de poursuite particulière", a indiqué l'adjudant-chef Frédéric Dufly, compagnie de gendarmerie départementale Arles (Bouches-du-Rhône). Chaque année, 30 000 armes sont ainsi rapportées à l'État. "On a potentiellement des accidents domestiques avec ces armes qui sont stockées de manière très aléatoire, parfois encore chargées. On a la problématique des cambriolages avec chaque année environ 8 000 armes qui sont volées sur le territoire national, et certaines d'entre elles, on retrouve ensuite sur les réseaux criminels. Et on a le troisième enjeu qui est un enjeu de lutte contre les violences intra-familiales", a expliqué Jean-Simon Merandat, chef du service central des armes et explosifs au ministère de l'Intérieur. Si vous avec des obus ou des explosifs ne les déplacés pas, les forces de l'ordre viendront les chercher. TF1 | Reportage F. De Juvigny, P. Géli, G. Gruber