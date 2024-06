Collectionneurs : des menus d'exception

Décorés à l'aquarelle par des croquis, des caricatures, en petit format ou de la taille d'une affiche de cinéma, ce sont plusieurs menus des siècles passés que Christian Courtot collectionne comme des œuvres d'art. Pour le couronnement du tsar Nicolas II de Russie, jour spécial en Russie, il y avait au menu du bortsch et du rôti de faisan. D'autres pièces insolites de cette collection nous racontent l'histoire de France. À Lyon, le chef Marguin est, lui aussi, obnubilé par les menus, avec un faible pour ceux des présidents français. Le chef a retracé, à travers des menus officiels, 150 ans d'histoire culinaire, un travail d'archiviste de 4 600 pièces, aujourd'hui en vente, avec des menus introuvables aujourd'hui, comme un modèle en soie lyonnaise, à la mode il y a un siècle. Dans sa collection, certains menus sont remarquables, à la fois pour les plats servis et pour les célébrités mises à l'honneur, comme celui édité pour la venue de la reine Élisabeth II en 1957 à Versailles ou encore celui imaginé pour le premier dîner de John Kennedy avec le président Charles de Gaulle. Au menu, ce jour-là, c'est timbale de sole Joinville et chaud-froid de volaille. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage E. Coussemacq, G. Parrot